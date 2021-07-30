ЦИК нашел недочеты в документах кандидата в Госдуму Пивоварова

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком нашел недостатки в документах для заверения кандидатов на выборы в Госдуму, которые представило "Яблоко". В частности, партия не указала, что находящийся под арестом Андрей Пивоваров является кандидатом, аффилированным с НКО-иноагентом, говорится в извещении ЦИК.

"Пивоваров Андрей Сергеевич. Выявлено: неполнота сведений о кандидате в заявлении о согласии баллотироваться (не указаны сведения о том, что является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом)", - указала комиссия.

Как отметила на заседании секретарь ЦИК Наталья Бударина, Пивоваров является председателем и учредителем организации "Открытый Петербург", включенной в реестр НКО-иноагентов.

"Мы предлагаем партии внести уточнения. Регистрация партии "Яблоко" планируется 5 августа, поэтому не позднее 3 августа могут быть внесены необходимые уточнения", - сказала Бударина.

"Яблоко" на предвыборном съезде 3 июля поддержало предложение включить кандидатуру Пивоварова в список партии на выборах в Госдуму. 17 июля ЦИК заверил эти списки. Председатель комиссии Элла Памфилова подтвердила право Пивоварова участвовать в избирательной кампании.

Пивоварова задержали 31 мая в Петербурге перед вылетом за рубеж и перевезли в Краснодар, где суд его арестовал по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). По данным организации "Правозащита Открытки", следствие считает, что 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент в Краснодаре, поделился сообщением в фейсбуке с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. В СК полагают, что тем самым он принял участие в деятельности нежелательной организации.

Уже после его ареста стало известно, что на него завели административное дело по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента) за невнесение в реестр иноагентов организации "Открытый Петербург".

В последний раз арест ему продлили до 29 октября.