Экипаж рейса "России" Москва-Челябинск заменили из-за COVID-19

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании "Россия" SU6257 из Москвы в Челябинск задержали 1 августа, покольку у некоторых членов экипажа перед вылетом взяли положительные ПЦР-тесты на коронавирус, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Поэтому к полету не допустили весь экипаж. Медики выявляют контактных лиц зараженных, и их тоже отстранят от рейсов, добавили в компании.

Согласно данным онлайн-табло, рейс из "Шереметьево" задержали утром в понедельник на 3,5 часа.

"В одночасье потребовалось существенное дополнительное количество бортпроводников, допущенных на полеты на разные типы воздушных судов. Компания была вынуждена привлекать сотрудников из резерва, ограниченного в высокий сезон, - отметили в "России". - Количество вакцинированного персонала постоянно увеличивается".