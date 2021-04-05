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Delta Air отменила около сотни рейсов из-за нехватки сотрудников

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что отменила порядка 100 рейсов в минувшее воскресенье из-за нехватки сотрудников и роста спроса, а также была вынуждена отказаться от действующего запрета на заполнение средних пассажирских кресел в самолетах на воскресенье и понедельник.

В последние несколько дней число пассажиров компании превысило 1 млн, чего не было с "доковидных" времен.

"Команда Delta Air занимается комплектацией штата, многие сотрудники компании проходят вакцинацию, и пилоты возвращаются к полетам. Некоторые из сотрудников столкнулись с неблагоприятными побочными эффектами вакцинации", - говорится в пресс-релизе.

Ограничение на заполнение средних кресел в самолетах действует больше года. Delta Air на прошлой неделе пообещала его отменить с 1 мая, так как, по ее подсчетам, к этому времени порядка 65% пассажиров, летавших самолетами Delta Air в 2019 году, получат хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

В воскресенье Delta Air отметила, что снятие запрета на воскресенье-понедельник является временной мерой, и политика компании в этом плане остается прежней.

Активная вакцинация от COVID-19 способствует восстановлению туристической активности в мире, и спрос на авиаперелеты растет. Пассажиропоток американских аэропортов в течение последних 20 дней превышает 1 млн, сообщает MarketWatch.

Акции Delta Air с начала 2021 года подорожали на 21%.

Хроника 27 января 2020 года – 05 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Delta Air США коронавирус

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