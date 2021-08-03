Роспотребнадзор отметил, что эффективность вакцин РФ к штамму "дельта" все еще выше 90%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Эффективность российских вакцин от коронавируса к штаммам "дельта" и "дельта плюс" может незначительно снижаться, но останется на уровне, превышающем 90%. Об этом заявил "Интерфаксу" руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Эффективность вакцин снижается незначительно и, по последним данным, все равно остается на уровне выше 90%. И это проверяется постоянно, ставятся тесты на вирус-нейтрализацию с каждым новым изолятом вируса", - сказал Семенов.

"К счастью, все существующие и зарегистрированные на территории РФ вакцины эффективны против коронавируса, но требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количества антител. Тем не менее, поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят инфекциям "дельта" и "дельта плюс" вариантам", - добавил он.

По словам собеседника агентства, это также относится и к другим зарегистрированным в мире вакцинам.

"По всем последним тестам, которые проводили комплексно и проводят постоянно, в том числе и специалисты Роспотребнадзора, на вирус-нейтрализацию, мы видим, что антитела, которые вырабатываются в результате действия отечественных вакцин, эффективно работают", - отметил Семенов.

"Поэтому здесь не надо начинать менять состав вакцин, потому что нам придется тогда заново проходить все круги регистрации, клинических испытаний и так далее, а как можно быстрее привиться существующими вакцинами", - подчеркнул он.

В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что "дельта"-штамм коронавируса в РФ вытеснил его классический вариант и сейчас является доминирующим, именно с его распространением связан летний подъем заболеваемости COVID-19 в РФ.