В России за сутки выявили еще 23 508 случаев COVID-19

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 508 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 785 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 75, в Санкт-Петербурге - 60, в Краснодарском крае - 34. По выздоровлении выписаны 14 893 человека.

В Москве зарегистрировали 3 330 новых случаев COVID-19, 2 881 пациент выздоровел. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 914 новых заболевших, в Московской области - 1 596.

Еще 541 новый случай COVID-19 зафиксирован в Нижегородской области, 527 - в Свердловской области, 483 - в Воронежской области, 472 - в Красноярском крае, по 466 - в Самарской области, Пермском крае, 438 - в Ростовской области, 398 - в Иркутской области, 387 - в Омской области, 373 - в Крыму, 345 - в Челябинской области, 342 - в Оренбургской области, 321 - в Волгоградской области, 317 - в Ставропольском крае, 312 - в Хабаровском крае, 293 - в Забайкальском крае, 286 - в Астраханской области.

Кроме того, 285 заболевших - в Тюменской области, 275 - в Коми, 274 - в Алтайском крае, 265 - в Ульяновской области, 263 - в Краснодарском крае, 260 - в Башкирии, 257 - в Приморском крае, 255 - в Саратовской области, 254 - в Тверской области, 251 - в Брянской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 312 тыс. 185 случаев коронавирусной инфекции, 160 137 умерших и 5 млн 640 тыс. 783 выписанных.