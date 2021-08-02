Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:12Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 332 947+460 725
Стрельба11:50Мужчины, Финал  Китай Россия СербияПодробнееВелоспорт12:00Женщины, Финал  Китай Германия РоссияПодробнее

В России за сутки выявили еще 23 508 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 23 508 случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 508 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 785 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 75, в Санкт-Петербурге - 60, в Краснодарском крае - 34. По выздоровлении выписаны 14 893 человека.

В Москве зарегистрировали 3 330 новых случаев COVID-19, 2 881 пациент выздоровел. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 914 новых заболевших, в Московской области - 1 596.

Еще 541 новый случай COVID-19 зафиксирован в Нижегородской области, 527 - в Свердловской области, 483 - в Воронежской области, 472 - в Красноярском крае, по 466 - в Самарской области, Пермском крае, 438 - в Ростовской области, 398 - в Иркутской области, 387 - в Омской области, 373 - в Крыму, 345 - в Челябинской области, 342 - в Оренбургской области, 321 - в Волгоградской области, 317 - в Ставропольском крае, 312 - в Хабаровском крае, 293 - в Забайкальском крае, 286 - в Астраханской области.

Кроме того, 285 заболевших - в Тюменской области, 275 - в Коми, 274 - в Алтайском крае, 265 - в Ульяновской области, 263 - в Краснодарском крае, 260 - в Башкирии, 257 - в Приморском крае, 255 - в Саратовской области, 254 - в Тверской области, 251 - в Брянской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 312 тыс. 185 случаев коронавирусной инфекции, 160 137 умерших и 5 млн 640 тыс. 783 выписанных.

Хроника коронавируса. Июль.

25
В Южной Корее скамейки заклеили скотчем в соответствии с правилами социального дистанцирования29 июля. В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки.28 июля. Власти Сиднея продлили локдаун еще на четыре недели - из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 и низких темпов вакцинации. На фото: уличный музыкант в обычно шумном торговом районе города.27 июля. В Индии против коронавируса вакцинировались более 440 миллионов человек.26 июля. Школа для девочек в Кабуле (Афганистан) открылась после почти двухмесячного перерыва.22 июля. В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации.21 июля. За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В Южной Корее скамейки заклеили скотчем в соответствии с правилами социального дистанцирования
коронавирус

Новости по теме

Новости

Михаил Горбачев: если бы начать сначала, то многое я сделал бы иначе

Михаил Горбачев: если бы начать сначала, то многое я сделал бы иначе

Режим повышенной готовности вводят в Приморье из-за циклона

Одиннадцать населенных пунктов в Приамурье остались без транспортного сообщения

Пандемия коронавируса

План вакцинации от COVID-19 в Якутии выполнили более чем наполовину

План вакцинации от COVID-19 в Якутии выполнили более чем наполовину

В РФ начинается прием заявлений на онлайн-голосование по месту пребывания

Военные РФ за неделю отследили 40 самолетов-разведчиков у границ страны

Минтруд начнет выплачивать со 2 августа пособие для подготовки к школе

Минтруд начнет выплачивать со 2 августа пособие для подготовки к школе

Что произошло за день: воскресенье, 1 августа

Еще три человека умерли в больнице после ЧП на химкомбинате "Каменский"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');