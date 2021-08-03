Космонавты в сентябре выйдут в открытый космос для интеграции модуля "Наука"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты проведут 2 и 8 сентября выходы в открытый космос для проведения работ по интеграции модуля "Наука" в состав МКС, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции начинают готовиться к предстоящим выходам в открытый космос. Ближайшие из них предварительно запланированы на 2 и 8 сентября 2021 года. Они будут посвящены интеграции нового модуля "Наука" на внешней стороне Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Интеграция нового модуля в состав станции займет более полугода и потребует около десяти выходов в открытый космос российских космонавтов. "В этот период предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет", - добавили в госкорпорации.

Перестыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" от модуля "Рассвет" и стыковка с "Наукой" запланирована на 28 сентября. Отмечается, что "Союз МС-18" своей "перепарковкой" освободит стыковочный узел для корабля "Союз МС-19", запуск которого намечен на 5 октября.

29 июля модуль "Наука" пристыковался к МКС, после чего произошла нештатная ситуация: на модуле включились двигатели, из-за чего МКС развернуло на 45 градусов. Российские специалисты объяснили происшествие сбоем программного обеспечения.

В минувшую пятницу космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли на борт нового российского модуля.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за проблем с топливной системой. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.