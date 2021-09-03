Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Российские космонавты вышли в открытый космос

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает в пятницу "Роскосмос".

В 17:41 3 сентября космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля "Наука". В частности, космонавтам предстоит подключить кабели электроснабжения, смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к модулю. При наличии времени космонавты также займутся установкой на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН".

Выход состоялся на 6 минут позже запланированного срока.

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 7 часов 05 минут. Следующий выход запланирован на 9 сентября. Изначально выходы должны были состояться 2 и 8 сентября, но были отложены на сутки по просьбе партнеров по станции.

Как сообщали ранее, всего для интеграции модуля понадобится около 10 выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

Роскосмос МКС Олег Новицкий Петр Дубов

Новости по теме

Новости

"Роснефть" вышла из капитала "Томскнефти"

Суд арестовал имущество семьи депутата Госдумы Олега Колесникова

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Танкер сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Сергей Ролдугин и Эмин Агаларов выступят перед элитой России и ФРГ в Царском Селе

Пандемия коронавируса

В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона" сохраняет эффективность против штамма "дельта"

Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток во Владимире

Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток во Владимире
Восточный экономический форум - 2021

Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5

Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5

Источники ждут в сентябре объявления "Ренессанс страхования" о выходе на IPO

Выплаты военным и пенсионерам силовых структур произведут на следующей неделе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');