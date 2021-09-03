Российские космонавты вышли в открытый космос

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает в пятницу "Роскосмос".

В 17:41 3 сентября космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля "Наука". В частности, космонавтам предстоит подключить кабели электроснабжения, смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к модулю. При наличии времени космонавты также займутся установкой на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН".

Выход состоялся на 6 минут позже запланированного срока.

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 7 часов 05 минут. Следующий выход запланирован на 9 сентября. Изначально выходы должны были состояться 2 и 8 сентября, но были отложены на сутки по просьбе партнеров по станции.

Как сообщали ранее, всего для интеграции модуля понадобится около 10 выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.