Двигатели модуля "Наука" нештатно включились из-за программного сбоя

Многоцелевой лабораторный модуль “Наука” перед стыковкой с Международной космической станцией Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кратковременный сбой программного обеспечения стал причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука", сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

По его словам, эта ситуация была быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".

Он также сообщил, что на этапе сближения модуля "Наука" с МКС были замечены незначительные колебания, система стыковки справилась с ними.

Соловьев отметил, что механика стыковки отработала надёжно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов - станции и модуля.

Все системы МКС и модуля "Наука" функционируют нормально, подчеркнул он.

"В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и МЛМ работают нормально. Создан надёжный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией", - сообщил Соловьев.

Ранее в НАСА сообщили, что МКС развернулась на 45 градусов из-за внештатного включения двигателей модуля "Наука", пристыковавшегося к станции в четверг, 29 июля.