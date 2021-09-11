Московские власти не будут проверять репертуарную политику театров

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти Москвы не планируют проводить проверку репертуарной политики театров, заявил в субботу глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

"У департамента культуры нет правовых оснований для вмешательства в творческую репертуарную деятельность подведомственных учреждений культуры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли пройти проверка подведомственных учреждений культуры после заявлений общественного совета Минкультуры РФ.

При этом Кибовский отметил, что общественный совет имеет право делать любые заявления. По действующему законодательству департамент не имеет права вмешиваться в творческую деятельность театров, однако в обществе есть обсуждение того, что законодательство необходимо изменить. "Этот вопрос обсуждается, есть сторонники того, чтобы вернуться к этой деятельности", - добавил он.

Ранее общественный совет при Минкультуры РФ выступил с инициативой провести обсуждение репертуарной политики театров в части ее соответствия стратегии национального развития и нацбезопасности. В частотности, планировалось проверить театр Ермоловой и "Современник".