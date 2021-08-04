На Транссибе в Приамурье завершили восстановление железнодорожного полотна

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Аварийные бригады завершили восстановительные работы на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области, где было ограничено движение поездов после подмыва паводковыми водами одного из путей, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД).

"В среду завершены восстановительные работы на перегоне Бурея - Домикан двухпутного электрифицированного участка Украина - Архара, где для движения поездов был закрыт один путь", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме.

В ликвидации последствий подмывов были задействованы более 320 сотрудников путевого комплекса.

Как сообщалось, утром 3 августа на участке Транссиба Бурея-Домикан из-за резкого подъема уровня воды произошел подмыв железнодорожного полотна. Движение грузовых поездов было организовано также по соседнему пути. Для обеспечения максимального объема пропуска грузопотока применялась технология движения соединенных поездов.

В конце июля движение поездов по Транссибу прерывалось после того, как в Забайкалье из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост.