РЖД планирует за 10 дней полностью восстановить движение на Транссибе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" нужно примерно 10 дней для полного восстановления движения после того, как оно было прервано на Транссибирской магистрали в Забайкалье из-за обрушения моста.

"Нам потребуется около 10 дней, чтобы "поднять" все поезда", - заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в ходе церемонии запуска ж/д движения по второму Байкальскому тоннелю в среду.

"При этом сейчас все ограничения по погрузке в восточном направлении (на сети РЖД - ИФ) сняты", - добавил топ-менеджер.

"За это время было отставлено от движения более 500 поездов", - также сообщил главы монополии. Во вторник, 27 июля, на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что из-за ЧП в пути остановлено 526 составов. Днем ранее корпоративное издание РЖД сообщало, что в границах Забайкальской железной дороги (региональный филиал монополии) было задержано 70 грузовых поездов с западного направления и 75 - с восточного.

"На данный момент уже по восстановленному участку прошло 297 поездов, 17 из которых - пассажирские", - сообщил в среду Белозеров.

Движение поездов по Транссибу было остановлено 23 июля после того, как в Забайкалье из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост.