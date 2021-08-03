На участке Транссиба в Амурской области ограничили движение поездов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - говорится в сообщении.

На месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.

В конце июля движение поездов по Транссибу было приостановлено после того, как в Забайкалье из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост.