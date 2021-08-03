Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:50Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221

На участке Транссиба в Амурской области ограничили движение поездов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - говорится в сообщении.

На месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.

В конце июля движение поездов по Транссибу было приостановлено после того, как в Забайкалье из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост.

РЖД Амурская область Транссиб

Новости по теме

Новости

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

На месте комбината на Байкале могут построить курорт за 60 млрд руб.

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления

Что случилось этой ночью: вторник, 3 августа

Родители 17,4 млн детей уже получили единовременные "школьные" выплаты

Внесудебное банкротство станет доступно гражданам с долгами до 1 млн руб.

Более десяти человек пострадали из-за урагана в Тверской области

Три человека погибли из-за урагана в Тверской области

Присяжные оправдали обвиняемого по первому в РФ делу о "ворах в законе"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');