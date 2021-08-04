Творческие вузы не отчисляли иностранных студентов из-за пандемии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Иностранным студентам обеспечили возможность продолжить учебу в в российских творческих вузах в условиях пандемии и при закрытых границах, отчислений в прошлом году не было, но иностранных абитуриентов этим летом стало меньше, сообщили "Интерфаксу" представители вузов.

"Отчислений не было, наоборот, у нас были студенты из Греции и Болгарии, которые учились у нас в магистратуре и первые полгода они никак не могли приехать. Мы занимались с ними удаленно, было очень трудно, но мы с ними много сделали, мы даже сняли фильм. Это был такой определенный опыт обучения, он неправильный, но мы искали выход из положения. Но когда они приехали, они защитились и получили дипломы", - рассказал ректор театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Ректор Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Борис Любимов тоже сказал, что иностранных студентов не отчисляли, но некоторые из них сами решили отказаться от дальнейшего обучения, как это сделали несколько граждан Южной Кореи.

"Но какие-то потери были, конечно, потому что понятно - когда у тебя нет твердой уверенности, когда откроются границы, это сложно (продолжать обучение)", - сказал он.

Ректор Московской государственной академии хореографии (МГАХ) Марина Леонова тоже заявила, что из академии иностранцев не отчисляли. "Мы занимались с нашими студентами в режиме онлайн, но те, кто получат дипломы, они приезжают на государственные экзамены, например, из Японии, с которой у нас были открыты границы, и они (студенты) получили разрешение, они приехали и сдавали экзамены и диплом получали обычным способом", - сказала она.

Приемная кампания для иностранцев

По словам ректоров, иностранных абитуриентов в 2021 году стало меньше из-за ковид-ограничений, закрытых границ и сложностей с получением документов на въезд в Россию.

"Иностранные студенты поступают, но не так много, как это было предыдущие годы, потому что прием был сложный. (...) Дальнего зарубежья, к сожалению, в этот раз практически нет. В основном у нас абитуриенты из Литвы, Латвии, Украины, Эстонии. И мы идем навстречу, чтобы их зачислить", - сообщил ректор Щукинского института. По его словам, абитуриентам помогают получить документы на въезд представители Россотрудничества.

После приемной кампании прошлого года был аннулирован прием части студентов-иностранцев, которые не смогли добраться в Россию из-за пандемии, добавил Князев. Однако в этом году им предложили перезачисление, "и к нашей радости они согласились и приехали", сказал он.

Любимов в свою очередь сообщил, что в этом году в Щепкинское училище также поступило меньше иностранных студентов.

"К нам поступили ребята из Болгарии, Сербии, Бельгии - штучно, одиночно, но тем не менее. Первые туры, как и для наших ребят, были в онлайн, а третий - очно, и все получилось", - сказал Любимов, уточнив, что вуз при приеме иностранных студентов учитывал прошлогодний опыт работы. Также он сообщил, что вуз провел набор студентов в Киргизии.

Ректор МГАХ в свою очередь сообщила, что академия ожидает нескольких абитуриентов из Европы, Японии и Китая, они должны приехать для прохождения итогового вступительного экзамена.

"У нас предварительный просмотр прошел в режиме онлайн, но мы их (абитуриентов) приглашаем по возможности въезда и открытия границ к себе на просмотр в конце августа и по этим результатам они будут приняты. Но это будет зависеть от того, как у нас будет развиваться ситуация с пандемией. Мы не знаем, кому разрешат, но абитуриенты из Европы уже получили разрешение (на въезд в страну)", - сказала Леонова.