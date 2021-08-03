Голикову попросили помочь студентам-иностранцам продолжить учебу в России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил вице-премьера Татьяну Голикову помочь иностранным студентам российских вузов, которые из-за коронавирусных ограничений не могут попасть в Россию и продолжить учебу.

"Прошу вас оказать содействие иностранным студентам, которые хотят получить образование в нашей стране, ведь большинство из них хочет в последующем связать свою судьбу с Россией", - говорится в обращении, копия которого есть у "Интерфакса".

Для решения этой проблемы Мельников предложил создать на площадке правительства временную рабочую группу, в которую вошли бы представители профильных органов государственной власти и инициативной группы, а также правозащитники.

Мельников получил обращение инициативной группы иностранных студентов которые пустить их в Россию учиться. По их словам, многие российские вузы вернулись к очной работе, это требует их присутствия на лекциях, практических и лабораторных занятиях, посещения библиотек со специальной литературой.

"Очень многие из них, как следует из обращения, если у них не будет возможности продолжить очное обучение, будут вынуждены разорвать контракт с российским вузом и продолжить обучение в другой стране для получения качественного образования", - отметил правозащитник.

По его словам, студенты из стран, которые закрыты для посещения из-за коронавируса, могут попасть в Россию на учебу только при получении индивидуального разрешения от федерального оперштаба. "Утвержденного алгоритма получения индивидуального разрешения не существует, поэтому получить такое разрешение нуждающемуся студенту крайне трудно", - заявил Мельников.

В 2020 году перед началом нового учебного года возникла аналогичная проблема. Студенты, которые разъехались по домам в первую волну коронавируса еще весной и учились дистанционно, не могли вернуться в Россию из-за закрытых границ. Они пытались добиться помощи через дипломатов, через министерства, которым подведомственны их вузы, указывали, что заочный формат обучение снижает их конкурентоспособность по сравнению с теми, кто учится очно.

С середины ноября 2020 года все студенты, в том числе российские, вернулись к дистанционному обучению из-за роста заболеваемости. С февраля возобновилась очная учеба, и Роспотребнадзор разрешил пускать в страну иностранных студентов из стран, с которыми у России открыто авиасообщение, если они сдадут два отрицательных ПЦР-теста.