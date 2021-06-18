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"БКС Мир инвестиций" купил 2,5% "Санкт-Петербургской биржи"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "БКС Мир инвестиций" приобрел 2,5% "Санкт-Петербургской биржи" у ее основного акционера ассоциации "НП РТС", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердили в компании.

Таким образом, теперь доля ассоциации "НП РТС", которая все так же остается основным акционером биржи, составляет около 25%.

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"Мы являемся одним из крупнейших участников торгов "Санкт-Петербургской биржи". На начало июня количество зарегистрированных клиентов БКС на площадке составляет почти 800 тыс. Теперь мы не только надежный партнер, но и акционер торговой площадки, а значит, сможем еще активней привносить свой вклад в развитие инвестиционной отрасли и финансового рынка в целом. С точки зрения бизнеса - для нас это выгодная стратегическая инвестиция. С начала 2020 года объемы торгов холдинга на СПБ бирже выросли более чем в пять раз, и мы видим высокий потенциал роста", - сказал агентству президент-председатель правления ФГ "БКС" Олег Михасенко.

Холдинг стабильно занимает лидирующие позиции в рейтингах "Санкт-Петербургской биржи". По итогам мая БКС в тройке лидеров по суммарному торговому обороту во всех режимах торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов.

Акционерами "Санкт-Петербургской биржи" также являются Совкомбанк (12,9%), брокер "Фридом Финанс" (12,8%), группа ВТБ (10,8%), сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева (5,5%), группа "Тинькофф" (5%) и менеджмент самой биржи.

"Санкт-Петербургская биржа" является площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США. На площадке торгуется свыше 1,6 тыс. инструментов: акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Финансовая группа "БКС" основана в 1995 году. Компания оказывает брокерские, инвестиционно-банковские услуги, занимается управлением активами, кастодиальной и консалтинговой деятельностью. Основателем и основным акционером является Олег Михасенко.

БКС Мир инвестиций Санкт-Петербургская биржа

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