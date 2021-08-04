Свердловский вице-губернатор Бидонько заразился коронавирусом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом. Прививку от COVID-19 не делал.

По словам чиновника, его состояние "пока терпимо" и он находится дома.

По данным оперштаба региона, с начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано в общей сложности почти 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, с прошлой недели ежесуточный прирост достигает рекордных уровней. Умерли 4 423 заразившихся.