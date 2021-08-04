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Свердловский вице-губернатор Бидонько заразился коронавирусом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом. Прививку от COVID-19 не делал.

По словам чиновника, его состояние "пока терпимо" и он находится дома.

По данным оперштаба региона, с начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано в общей сложности почти 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, с прошлой недели ежесуточный прирост достигает рекордных уровней. Умерли 4 423 заразившихся.

Хроника коронавируса. Август.

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Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации
Хроника 09 января 2020 года – 04 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область Сергей Бидонько коронавирус

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