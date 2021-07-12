Суточный прирост COVID-19 в Свердловской области показал антирекорд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области за минувшие сутки выявили 464 новых случая коронавирусной инфекции, это максимальный суточный прирост с начала пандемии, сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировали 98 133 случаев заражения коронавирусом.

На утро понедельника состояние 696 госпитализированных оценивалось как тяжелое, 393 из них лечились в реанимации, 288 были подключены к ИВЛ.

Последний раз более 400 новых заболевших за сутки в Свердловской области выявляли в декабре 2020 года (максимум составил 418).

Заболеваемость коронавирусной инфекцией начала расчти в регионе в июне. 5 июня за сутки в регионе зафиксировали 95 новых случаев коронавируса, 10 июня - 110, 21 июня - 174, 27 июня - 249. В июле число новых случаев в сутки стало превышать 300.