Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:58Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 799 607+339 608

Суточный прирост COVID-19 в Свердловской области показал антирекорд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области за минувшие сутки выявили 464 новых случая коронавирусной инфекции, это максимальный суточный прирост с начала пандемии, сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировали 98 133 случаев заражения коронавирусом.

На утро понедельника состояние 696 госпитализированных оценивалось как тяжелое, 393 из них лечились в реанимации, 288 были подключены к ИВЛ.

Последний раз более 400 новых заболевших за сутки в Свердловской области выявляли в декабре 2020 года (максимум составил 418).

Заболеваемость коронавирусной инфекцией начала расчти в регионе в июне. 5 июня за сутки в регионе зафиксировали 95 новых случаев коронавируса, 10 июня - 110, 21 июня - 174, 27 июня - 249. В июле число новых случаев в сутки стало превышать 300.

Хроника коронавируса. Июль.

12
Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном ЙоркширеВ Нью-Йорке прошел парад в честь медиков7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
Хроника 09 января 2020 года – 12 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область коронавирус

Новости по теме

Новости

Губернатор Камчатки назвал нормальным состояние черного ящика разбившегося Ан-26

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 25 140 заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 25 140 заразившихся коронавирусом

MSCI причислила "Сургутнефтегаз" к аутсайдерам климатического раскрытия

Пандемия коронавируса

Мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

Что произошло за день: воскресенье, 11 июля

В МЧС связали пожар в лесничестве Тольятти с поджогом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');