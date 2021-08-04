Мизулина анонсировала обсуждение поправок об изъятии детей из семьи

Согласованы все ситуации, когда государство сможет вмешиваться в дела семьи, сказала она

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации осенью проведет публичное обсуждение и внесет в Госдуму поправки в Семейный кодекс о защите прав ребенка, в которых определены понятие семьи и порядок изъятия у родителей ребенка по решению суда как крайняя мера его защиты. Об этом через пресс-службу палаты сообщила сенатор Елена Мизулина.

Целью новой инициативы она назвала реализацию новых конституционных положений в части, касающейся защиты семьи и ребенка. По ее словам, межведомственная рабочая группа по поправкам в Семейный кодекс согласовала перечень концептуальных предложений, которые лягут в основу предлагаемых изменений.

"В частности, согласован комплекс мер защиты ребенка, в том числе порядок отобрания ребенка на основании судебного решения как крайней меры его защиты", - цитирует Мизулину пресс-служба.

Также согласована необходимость пересмотра оснований ограничения и лишения родительских прав. "Лишение родительских прав становится крайней мерой, а ограничение родительских прав становится профилактической мерой", - сообщила сенатор.

Определение терминов "семья" и "внутрисемейные отношения" сенатор оценивает как "очень серьезное продвижение" в семейно-правовом регулировании.

Сенатор подчеркнула, что государство по определению не должно вторгаться во внутрисемейные отношения, "а если оно все-таки туда вмешивается, мы обговорили и согласовали все эти ситуации". Кроме того, предложения предусматривают комплекс мер защиты, которые семья может применять самостоятельно.

"Это очень важно, поскольку является как бы подсказкой заботливым, ответственным родителям, что они могут сделать в случае, если вдруг ребенок окажется без них. Мы предусмотрели включение в Семейный кодекс мер относительно права родителей обратиться в органы попечительства о назначении опекуна", - сказала она.

Сопредседатель межведомственной рабочей группы, согласовавшей положения законопроекта, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также через пресс-службу сообщил, что концепция поправок в Семейный кодекс будет направлена в Государственно-правовое управление президента и правительство РФ. Перед внесением законопроекта в Госдуму будет проведен круглый стол для широкого обсуждения документа.