Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

РПЦ снова призвала отклонить законопроект об изъятии детей из семьи

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов обратился к депутатам Госдумы с призывом снять с рассмотрения законодательные поправки об изъятии детей из семьи в течение суток по решению суда в тех случаях, когда существует угроза их жизни и здоровью.

В опубликованном в понедельник обращении главы патриаршей комиссии отмечается, что "форсированное принятие данного законопроекта без учета мнения всех заинтересованных сторон" приведет к росту социальной напряженности, "вступит в существенное противоречие с его духовно-нравственными ценностями, недавно принятыми поправками в Конституцию России, касающимися фундаментальных прав семей с детьми, правами родителей и самих детей".

Священник указал, что основные реально опасные для ребенка ситуации концептуально урегулированы законодательством, а дополнение Семейного кодекса неопределенными основаниями для отбора детей лишь расширит вмешательство за пределами действительно опасных ситуаций, и таковыми станут, как это уже происходит сейчас, простые семейные трудности.

По мнению представителя церкви, в законодательстве уже сложилась проблемная ситуация: многие действующие нормы предполагают избыточное вмешательство в жизнь семьи на неопределенных, чрезмерно широких основаниях. "При этом расширительно понимаемые права ребенка фактически противопоставляются правам семьи и родителей, а сама семья зачастую оказывается лишенной эффективной правовой защиты", - отметил отец Федор.

В такой ситуации, считает он, неверно вводить практику судов по изъятию детей. "В случае действительно непосредственной угрозы жизни ребенка, связанной с совершением в его отношении преступных действий, его надо спасать моментально, а при отсутствии такой угрозы нет никаких оснований для сверхкратких судебных процессов, по сути ограничивающих родителей в правах и исключающих для них возможность полноценно защищаться и отстаивать свою позицию", - заявил представитель церкви.

Он призвал организовать широкое общественное обсуждение как самого законопроекта, так и вопросов защиты семьи и детства в целом, с участием всех заинтересованных сторон. "Убеждены, что решения, принимаемые в этой деликатной области, должны исходить из необходимости соблюдения базового права ребенка всегда, когда это возможно, жить в семье и воспитываться родными родителями, основываться на всемерном уважении к традиционным семейным ценностям, обязанность защищать которые обновленная Конституция России возлагает на наше государство", - говорится в обращении священника.

Ранее в ноябре Лукьянов уже выступал с критикой этого законопроекта и призывал власти РФ отказаться от данной инициативы.

Упомянутый законопроект был внесен в Думу 10 июля в обеспечение новых положений Конституции о защите семьи и создании условий для достойного воспитания детей в семье. Ранее в ноябре думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил его к первому чтению.

Федор Лукьянов РПЦ Госдума

Новости по теме

Новости

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Счета аэропорта "Жуковский" заморожены

В МВД разработали план проекта поиска подозреваемых с помощью ИИ

Мишустин анонсировал старт реформы системы госуправления с 1 января

Мишустин анонсировал старт реформы системы госуправления с 1 января

Минтранс РФ планирует снять ограничения на полеты дронов

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19

СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

У берегов Владивостока заметили необычный "красный прилив"

Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр

Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр
Пандемия коронавируса

Глава Минтранса РФ Савельев заразился коронавирусом

Глава Минтранса РФ Савельев заразился коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');