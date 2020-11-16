РПЦ снова призвала отклонить законопроект об изъятии детей из семьи

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов обратился к депутатам Госдумы с призывом снять с рассмотрения законодательные поправки об изъятии детей из семьи в течение суток по решению суда в тех случаях, когда существует угроза их жизни и здоровью.

В опубликованном в понедельник обращении главы патриаршей комиссии отмечается, что "форсированное принятие данного законопроекта без учета мнения всех заинтересованных сторон" приведет к росту социальной напряженности, "вступит в существенное противоречие с его духовно-нравственными ценностями, недавно принятыми поправками в Конституцию России, касающимися фундаментальных прав семей с детьми, правами родителей и самих детей".

Священник указал, что основные реально опасные для ребенка ситуации концептуально урегулированы законодательством, а дополнение Семейного кодекса неопределенными основаниями для отбора детей лишь расширит вмешательство за пределами действительно опасных ситуаций, и таковыми станут, как это уже происходит сейчас, простые семейные трудности.

По мнению представителя церкви, в законодательстве уже сложилась проблемная ситуация: многие действующие нормы предполагают избыточное вмешательство в жизнь семьи на неопределенных, чрезмерно широких основаниях. "При этом расширительно понимаемые права ребенка фактически противопоставляются правам семьи и родителей, а сама семья зачастую оказывается лишенной эффективной правовой защиты", - отметил отец Федор.

В такой ситуации, считает он, неверно вводить практику судов по изъятию детей. "В случае действительно непосредственной угрозы жизни ребенка, связанной с совершением в его отношении преступных действий, его надо спасать моментально, а при отсутствии такой угрозы нет никаких оснований для сверхкратких судебных процессов, по сути ограничивающих родителей в правах и исключающих для них возможность полноценно защищаться и отстаивать свою позицию", - заявил представитель церкви.

Он призвал организовать широкое общественное обсуждение как самого законопроекта, так и вопросов защиты семьи и детства в целом, с участием всех заинтересованных сторон. "Убеждены, что решения, принимаемые в этой деликатной области, должны исходить из необходимости соблюдения базового права ребенка всегда, когда это возможно, жить в семье и воспитываться родными родителями, основываться на всемерном уважении к традиционным семейным ценностям, обязанность защищать которые обновленная Конституция России возлагает на наше государство", - говорится в обращении священника.

Ранее в ноябре Лукьянов уже выступал с критикой этого законопроекта и призывал власти РФ отказаться от данной инициативы.

Упомянутый законопроект был внесен в Думу 10 июля в обеспечение новых положений Конституции о защите семьи и создании условий для достойного воспитания детей в семье. Ранее в ноябре думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил его к первому чтению.