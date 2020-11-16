Клишас и Крашенинников отозвали законопроект об изъятии детей

Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что решено отозвать законопроект об изъятии детей из семьи и поправки о реформе семейного законодательства для доработки.

"Законопроекты вызвали много споров и разногласий среди общественности", - отметил он.

По словам депутата, законопроект, внесенный им и сенатором Андреем Клишасом, был "разработан в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, и призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления".

"Тем не менее, предложенный нами вариант решения существующих проблем не нашел поддержки среди большой части активных граждан и общественных организаций, - добавил он. - Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом".

Клишас пообещал, что отозванные законопроекты будут дорабатываться с учетом мнения общественности и специалистов по семейному праву.

"Отзываются оба законопроекта, чтобы выработать по возможности вариант, который примут все заинтересованные стороны", - уточнил он.

По словам сенатора, его позиция по рассматриваемой теме принципиально не изменилась: "судебная процедура лучше защитит интересы как детей, так и родителей, чем решения административных органов".

"Мизулина с коллегами поступили мудро, приняв наше предложение отозвать на данной стадии оба законопроекта для проведения дополнительных консультаций. Главное - интересы детей должны быть на первом месте", - сказал Клишас.

Соавтор одного из двух законопроектов сенатор Елена Мизулина ранее сообщила, что эти инициативы отзовут и на их базе подготовят единый документ, который позволит защитить семьи от неправомерного вмешательства.

"Сейчас решение об изъятии ребенка из семьи принимают, образно говоря, некие "две тетки", а законопроект усложняет эту процедуру отобрания, вводит туда судебный порядок, однако складывается впечатление, что письма с критикой пишут те, кто не читали законопроект, и ажиотаж уже поднят", - сказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Ранее законопроект Клишаса и Крашенинникова получил положительные отзывы правительства и двух думских комитетов - по госстроительству и законодательству и о вопросам семьи. Против него выступила РПЦ. Утром в понедельник секретарь госсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что руководство партии считает, что инициативу нужно доработать до первого чтения. До сих пор предполагалось, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении в ближайшие дни.

Пакет законопроектов о семье, который внесли сенаторы во главе с Мизулиной, предусматривает, что изъятие детей из семьи возможно будет только при наличии вины родителей и судебного решения о лишении или ограничении их родительских прав. Также эти поправки не допускают возможность заключения брака между людьми одного пола, в том числе сменившими его, а также усыновления ими детей.