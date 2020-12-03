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При разработке нового закона о защите детей в РФ учтут мнения родителей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Новый проект закона о защите детей и изменении порядка их изъятия из семьи будет разработан с учетом мнения родителей и экспертного сообщества, сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это будет новый законопроект. Мы говорили с нашими коллегами, кто себя посвятил этим темам: начните с разговора с родителями, с экспертным сообществом, (...) в будущем, надеюсь, что будут более уже выверенные подходы, предложения в рамках законодательного регулирования этих вопросов", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

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Председатель Госдумы отметил, что в новых поправках должен соблюдаться баланс между сохранением семьи и стремлением защитить ребенка от возможных угроз.

"Что же касается работы в будущем, ее необходимо строить, совместив и желание поддержать семью, и защиту ребенка. Нельзя разрывать - семью отдельно, ребенка отдельно... Ну и конечно, надо исходить из того, что семья - это и родители, и бабушка, дедушка, и близкие родственники, и ребенок - это все вместе. И поэтому, когда ребенка изымают из семьи, тем более потом семья должна доказывать свое право на ребенка, потому что его не только изъяли, но и лишили родительских прав - это недопустимо", - сказал Володин.

Как сообщалось ранее, разработчики двух альтернативных законопроектов об уточнении порядка изъятия детей из семьи - глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и сенатор Елена Мизулина с группой соавторов - отозвали свои инициативы после вызванного ими общественного резонанса.

Госдума Вячеслав Володин

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