Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:08Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда, запретившего и ликвидировавшего как экстремистские основанные Алексеем Навальным и признанные в РФ иноагентами Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФБК, ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального".

Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из определения апелляционного суда, оглашенного в среду.

Апелляционный суд отклонил жалобы представителей организаций и движения на решение Мосгорсуда от 9 июня - таким образом, оно вступило в законную силу.

Представитель организаций, адвокат Иван Павлов заявил, что ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" продолжат обжаловать свой запрет в РФ.

По его словам, после прохождения национальных инстанций представители фондов и движения смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Мосгорсуд 9 июня 2021 года удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального".

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

ФБК ФЗПГ Алексей Навальный Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

В ОБСЕ заявили, что не направят своих наблюдателей на выборы в РФ

Прокурор просит год условно для брата Навального по "санитарному делу"

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');