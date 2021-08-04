Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда, запретившего и ликвидировавшего как экстремистские основанные Алексеем Навальным и признанные в РФ иноагентами Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФБК, ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального".

Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из определения апелляционного суда, оглашенного в среду.

Апелляционный суд отклонил жалобы представителей организаций и движения на решение Мосгорсуда от 9 июня - таким образом, оно вступило в законную силу.

Представитель организаций, адвокат Иван Павлов заявил, что ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" продолжат обжаловать свой запрет в РФ.

По его словам, после прохождения национальных инстанций представители фондов и движения смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Мосгорсуд 9 июня 2021 года удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального".

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".