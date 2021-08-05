Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы начал оглашать обвинительный приговор по так называемому "делу Baring Vostok". Виновными признаны все семеро подсудимых, передает корреспондент "Интерфакса". Им вменяли хищение 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

"Суд установил: Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенному виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере", - зачитала судья Анна Сокова.

Как следует из приговора, преступление фигуранты совершили в составе организованной группы.

Оглашение приговора продолжается: суд зачитывает описание совершенного подсудимыми преступления, затем будут озвучены доказательства, положенные в основу приговора, после этого суд огласит выводы, к которым он пришел, изучив все доказательства, и меру наказания для фигурантов.

Подсудимые - основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Дельпаль, партнер Baring Vostok Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Все они вины не признают и просили их оправдать. Ранее они говорили, что связывают предъявленные им обвинения со внутрикорпоративным конфликтом акционеров банка "Восточный".

Прокуратура сочла вину всех семерых полностью доказанной и попросила назначить им условные сроки лишения свободы от четырех до шести лет.

"Дело Baring Vostok"

По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд рублей.

Деньги были перечислены ПКБ, в результате подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, считает следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн рублей.

В итоге, считает обвинение, подсудимые нанесли "Восточному" 2,545 млрд рублей ущерба.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд рублей, обеспеченных евробондами на 5 млрд рублей. Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивал, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили, что заключили мировое соглашение, по которому банк получил 2,5 млрд рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.