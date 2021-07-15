Гособвинение запросило шесть лет условно для Майкла Калви

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит суд приговорить к шести годам колонии условно американского бизнесмена Майкла Калви по уголовному делу о хищении средств банка "Восточный", передал корреспондент "Интерфакса".

"Прошу назначить Калви наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет", - заявил государственный обвинитель в ходе прений сторон в Мещанском суде в четверг.

При этом гособвинение посчитало, что исправление Калви возможно без реального лишения свободы, и попросило суд считать назначенное ему наказание условным.

Для другого фигуранта дела Калви - гражданина Франции Филиппа Дельпаля - гособвинение запросило пять лет лишения свободы условно.

Испытательный срок и Калви, и Дельпалю прокуратура попросила установить на пять лет.

Кроме того, прокуратура запросила условные сроки для других фигурантов так называемого дела Baring Vostok - Вагана Абгаряна, Максима Владимирова, Ивана Зюзина, Александра Цакунова и Алексея Кордичева.

Для Абгаряна гособвинение попросило пять лет лишения свободы условно, Владимирова - четыре года и шесть месяцев, Зюзина - пять лет и шесть месяцев, Цакунова - четыре года и шесть месяцев, Кордичева - четыре года.

В ходе прений сторон в суде представитель банка "Восточный" попросил не назначать реальное лишение свободы Калви и другим фигурантам дела.

"Восточный" признан потерпевшим по делу в отношении Калви и его коллег.

Представитель банка в прениях указал, что в настоящее время ущерб, причиненный банку, возмещен, поэтому претензий к фигурантам "Восточный" не имеет.

"Дело Baring Vostok"

Дело в отношении Калви рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Кроме американского бизнесмена, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Всем подсудимым вменяется хищение денежных средств путем растраты в особо крупном размере. Никто из них вину не признает.

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денег ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд руб.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.