На приговор по "делу Baring Vostok" приехали французские дипломаты

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники французского посольства прибыли в Мещанский суд Москвы, где будет оглашен приговор фигурантам так называемого "дела Baring Vostok", в том числе гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", два автомобиля с посольскими номерами подъехали к зданию суда. Как минимум трое дипломатов прошли внутрь здания.

"Мы здесь из-за Филиппа Дельпаля, приехали поддержать его", - сказал "Интерфаксу" один из них.

Дельпаль и другой ключевой фигурант дела - американец Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok - уже прошли в суд. У входа в здание остается много журналистов.

Представителей американского посольства у суда пока нет.

Калви, операционного партнера Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, партнера фонда Вагана Абгаряна, бывшего гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова и бывшего предправления этого же банка Алексея Кордичева обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Они вины не признают. Обвинение потребовало для них условные сроки, от четырех до шести лет. Калви просил их оправдать и указывал, что оправдательный приговор по их делу улучшит инвестиционный климат в России.

Все фигуранты дела, кроме Цакунова были арестованы 15 февраля 2019 года. Затем их постепенно стали переводить под домашний арест. Калви и Кордичев были переведены домой в апреле 2019 года. Дельпаль вышел из СИЗО в августе. Как сообщалось, это решение было принято к очередным переговорам президентов России и Франции, поскольку Эммануэль Макрон заступался за соотечественника.