Суд счел часть доводов фигурантов "дела Baring Vostok" надуманными

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы посчитал надуманными аргументы американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег об отсутствии в их действиях состава преступления, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит показания Калви, Дельпаля, Абгаряна, Зюзина, Владимирова, Кордичева и Цакунова надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам", - говорится в приговоре судьи Анны Соковой, оглашенном в четверг.

Как следует из приговора, совокупность собранных и исследованных по делу доказательств позволяет суду однозначно установить вину подсудимых в инкриминируемом им преступлении.

Как сообщалось, согласно приговору, все фигуранты "дела Baring Vostok" признаны виновными в особо крупной растрате денежных средств банка "Восточный".

Кроме Калви, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Следствием фигурантам было вменено хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них вину не признал.

Гособвинение в прениях сторон попросило назначить всем подсудимым наказание в виде условного лишения свободы.