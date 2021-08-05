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В РФ зарегистрирована новая противогриппозная вакцина

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало новую вакцину от гриппа "Флю-М Тетра", по словам разработчиков, она формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ, сообщили в пресс-службе ФМБА.

"Новая, четырехвалентная вакцина от гриппа производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России получила регистрационное удостоверение Минздрава России", - заявили в агентстве.

Согласно сообщению, регистрационное удостоверение было выдано 4 августа. Препарат разработан и производится Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России по технологии полного цикла. В клинических исследованиях "Флю-М Тетра" приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. В следующем году препарат получит расширение по показаниям для применения у детей в возрасте от 6 до 17 лет и пожилых людей (старше 60).

"По такому показателю как оценка иммуногенности вакцина "Флю-М Тетра" показала превосходящие сравнения результаты. Новая вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ", - отметили в агентстве.

По словам руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, которую процитировали в ведомстве, "в ходе клинических исследований доказано высокое качество вакцины". "Возможности Института в сфере производства гриппозных вакцин очень широки, и бесспорно, их производство поможет защищать наших граждан от гриппа в период сезонных заболеваний, что особенно актуально в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - добавила она.

Вакцины "Флю-М" производятся по оригинальной технологии, в том числе обеспечивающей меньшее остаточное содержание куриного белка в сравнении с зарубежными аналогами, что особенно актуально для людей с аллергией. Как заявили в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток, "Флю-М Тетра" будет предложена для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью. Производственные мощности института в Красном Селе способны обеспечить выпуск порядка 20 млн доз четырехвалентной вакцины в год. В планах предприятия нарастить мощности до 40 млн доз уже к следующему сезону.

Ранее Роспотребнадзор предложил начать вакцинацию от гриппа в РФ осенью и охватить прививочной кампанией до 60% населения.

По данным Роспотребнадзора в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов прививку от гриппа получили порядка 60% населения РФ. В ведомстве ранее заявляли, что в России были зафиксированы единичные случаи заболеваемости гриппом, что связывали с вакцинацией, а также с распространением коронавируса, при этом фактов наложения двух инфекций друг на друга зафиксировано не было.

ФМБА Вероника Скворцова Петербург

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