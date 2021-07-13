Роспотребнадзор предложил в этом году привить 60% населения от гриппа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предлагает в осенний период вакцинировать от гриппа до 60% населения России, соответствующий пункт содержится в проекте постановления "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов".

"Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовать (рассмотреть вопрос) об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок", - говорится в документе, опубликованном во вторник для общественного обсуждения на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

Прививочную кампанию планируется начать осенью и предварительно, с 23 августа, начать информировать население о необходимости вакцинироваться от гриппа.

Документ также определяет необходимость соблюдение порядка проведения, в том числе "соблюдения интервала не менее одного месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции".

Проект также содержит пункт о необходимости выделения ассигнований для организации прививочной кампании.

По данным ведомства, в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов прививку от гриппа получили порядка 60% населения РФ. В ведомстве ранее заявляли, что в России были зафиксированы единичные случаи заболеваемости гриппом, что связывали с вакцинацией, а также с распространением коронавируса, при этом фактов наложения двух инфекций друг на друга зафиксировано не было.