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В Петербург поступили почти 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - На фармбазу Петербурга в субботу поступило 97,2 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"За весь период в город поступило 2 165 066 комплектов различных вакцин от коронавирусной инфекции. Их них - 41 400 комплектов - для коммерческой вакцинации", - говорится в сообщении.

Сейчас запас вакцин в городе составляет 412 тыс. комплектов (373 тыс. - бюджетные, 39 тыс.- коммерческие).

В четверг пресс-служба администрация губернатора сообщала о поставке в Петербург партии двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в количестве 65 тыс. доз.

По данным на вечер пятницы, за счет бюджета в Петербурге первично привито 1 млн 474 тыс. человек (27% от всего населения). Полностью закончили цикл вакцинации 1 млн 418 тыс. человек (26%). Губернатор Александр Беглов считает, что необходимо ускорить темпы вакцинации накануне сезона распространения ОРВИ и гриппа и в преддверии нового учебного года. Образовательные учреждения начнут работу в очном режиме, нужно соблюдать все ограничительные меры, которые предписаны для школ и вузов, передает слова губернатора его пресс-служба.

Сейчас в Петербурге работает 166 (в поликлиниках и медцентрах) и 42 мобильные точки вакцинации (в частности, в торговых центрах "Галерея", "Невский центр", ДЛТ, в Ледовом дворце, в Санкт-Петербургском государственном цирке, на рынке "Юнона", в шатрах вакцинации в парке 300-летия Петербурга и у метро "Приморская", на Московском и Финляндском вокзалах).

Хроника 09 января 2020 года – 28 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Санкт-Петербург коронавирус COVID-19 Спутник Лайт

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