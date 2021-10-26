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Сотрудники завода в Бийске получат по 30 000 рублей за прививку от COVID-19

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Бийского олеумного завода, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, получат от предприятия по 30 тысяч рублей, объявило Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

Те, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение последнего полугода, выплату получат после вакцинации и получения сертификата.

Также рабочим пообещали дополнительный выходной после вакцинации.

Предприятие решило выплатить эти суммы, чтобы поощрить сотрудников, которые поддержали коллективную вакцинацию и не допустили срыва сроков контрактов.

На заводе привились около 40% персонала.

Минпромэнерго отметило, что и другие предприятия края продвигают вакцинацию среди сотрудников, в том числе организуют прививочные пункты на своей территории и поощряют привившихся.

Бийский олеумный завод - филиал федерального казенного предприятия "Завод имени Я.М. Свердлова" - самое крупное промышленное предприятие наукограда Бийска. Оно выпускает промышленные взрывчатые материалы, аккумуляторную техническую контактную и регенерированную серные кислоты, электролит сернокислотный, цетаноповышающую присадку для дизельного топлива "Экоцетол", суперпластификатор для бетонов и другую продукцию. Более 60% выпускаемой продукции - собственные разработки предприятия.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Бийский олеумный завод Алтайский край Минпромэнерго коронавирус Бийск

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