Привитых от COVID в Тульской области будут бесплатно пускать на концерты и стадионы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти Тульской области приняли решение бесплатно пускать на спортивные и культурные мероприятия тех, у кого при себе будет сертификат о прививке от коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"С 27 марта в Тульской области стартует акция, благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на Госуслугах, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. Акция пройдет по инициативе губернатора Алексея Дюмина", - говорится в сообщении.

Так, на сайте правительства Тульской области будет работать раздел, где будет опубликована афиша мероприятий, которые можно посетить бесплатно. Ее планируют регулярно обновлять.

Чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно зарегистрироваться на мероприятие и получить подтверждение.

При посещении театра или стадиона на входе нужно будет показать подтверждение регистрации, паспорт и QR-код о вакцинации на сайте Госуслуги в электронном или печатном виде.

Количество бесплатных билетов на каждое мероприятие ограничено - оно рассчитывается исходя из 50% свободных мест. После их полного заполнения регистрация на мероприятие автоматически закрывается, отметили в пресс-службе.

По бесплатным билетам можно пройти на любые свободные места, либо места посетителям будут указывать сотрудники учреждений на входе. Один посетитель может зарегистрировать на свое имя только один билет, подчеркивается в сообщении.

По данным Минздрава региона, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили более 70 тыс. жителей Тульской области. В медучреждениях работают 47 пунктов вакцинации, 42 выездные прививочные бригады, восемь мобильных комплексов. Вакцинация проводится в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и на промышленных предприятиях. Также от коронавируса прививают в торгово-развлекательных центрах в Туле, Ефремове и Новомосковске.

Всего в Тульской области зарегистрировано 35 699 случаев COVID-19, в том числе 96 - за последние сутки. При этом 33 114 человек выздоровели, 1 488 - умерли. На лечении находятся 1 097 человек. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,96. В медучреждениях свободно 34% коечного фонда для ковид-пациентов.