Минцифры хочет обязать операторов связи устанавливать российское оборудование LTE

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минцифры сообщило, что обсуждает с операторами связи возможность ввести требованиеоб использовании российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced при выделении им частот или их продлении.

"Сейчас Минцифры рассматривает возможность и обсуждает с операторами, что при выделении или продлений решений о выделении полос радиочастот для развития и построения сетей стандарта LTE и LTE-Advanced будет предусмотрено использование операторами связи только российского телекоммуникационного оборудования, включенного в реестр российской электронной продукции", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Там отметили, что планируется поэтапное внедрение использования российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced. В ведомстве подчеркнули, что должна быть предусмотрена совместимость российского оборудования и того, которое используется при предоставлении услуг связи.