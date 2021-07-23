Tele2 призвал смягчить требования по внедрению российского LTE-оборудования

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Планы Минцифры обязать сотовых операторов внедрять отечественное LTE-оборудования можно распространить на новое строительство, но оно не должно повлечь переделку всех действующих сетей, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2.

В сентябре у сотовых операторов заканчивается срок действия LTE-лицензий. Глава Минцифры Максут Шадаев в июне сказал, что министерство рассматривает возможность при продлении лицензий ввести ограничения, при которых операторы смогут устанавливать базовые станции LTE только российского производства.

В Tele2 заявили, что поддерживают развитие отечественного LTE-оборудования, но считают, что "такие обязательства должны накладываться на новое строительство и не приводить к необходимости полной переделки всей сети".

Кроме того, предъявляемые к операторам требования должны быть увязаны с тем, чтобы такое оборудование было доступно в коммерческих масштабах, конкурентоспособно (по цене, качеству и т.п.) и совместимо с тем, которое уже установлено, добавили в компании.

Как писали "Ведомости", в августе Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует продлить операторам разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц для LTE-сетей еще на 10 лет, однако операторам связи придется выполнить ряд условий. По сведениям газеты, среди условий продления - с 2023 года строительство LTE-сетей только на оборудовании, внесенном в единый реестр российской электронной продукции; покрытие сетями LTE 99% населенных пунктов с населением 500-999 человек к 2028 году; покрытие сетями четвертого поколения 99% автодорог общего пользования федерального значения.

19 июля президент Владимир Путин предложил использовать истекающий срок действия LTE-лицензий российских сотовых операторов как повод предложить им взять на себя обязательство по покрытию сетями 4G небольших поселений и автотрасс.