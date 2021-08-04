В ЦИК получили документы от "Яблока" о дополнении сведений о Пивоварове

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" сообщила Центризбиркому, что дополнила сведения о кандидате в Госдуму Андрее Пивоварове и указала, что он является лицом, аффилированным с иностранным агентом, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

30 июля комиссия нашла недочеты в документах "Яблока", представленных для заверения кандидатов от партии в Госдуму. Тогнда было сказано, что в заявлении о согласии баллотироваться Андрея Пивоварова партия не указала, что он "является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом". "Яблоку" предложили внести в документы уточнения не позднее 3 августа.

"Мы имеем документ, подписанный уполномоченным представителем партии "Яблоко", в котором они нас извещают, что дополняют сведения о Пивоварове Андрее Сергеевиче. К этому приложено заявление - (...) прошу считать дополненными в заявлении о согласии баллотироваться сведения о кандидате - Пивоваров Андрей Сергеевич является лицом, аффилированным с иностранным агентом", - сказал Булаев 4 августа. К документу приложена подпись Пивоварова и представителя партии.

"Я хочу господину Большакову (зампредседателя партии "Яблоко" - ИФ) задать вопрос, нам их тоже считать "филькиными грамотами" и не принимать во внимание или все-таки принять? Если не принять, то Пивоваров (получается находится) в такой черной зоне, исследуя которую мы можем отказать ему в регистрации", - отметил Булаев.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила право Пивоварова участвовать в избирательной кампании, хотя он с конца весны находится под стражей по делу о деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК)

Партия "Яблоко" на предвыборном съезде 3 июля поддержала предложение включить кандидатуру Пивоварова в список партии на выборах в Госдуму. 17 июля ЦИК заверил эти списки.