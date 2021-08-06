Шойгу ответил анекдотом на заявление Зеленского о Крыме

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с красноярскими журналистами прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос.

"Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - заявил Шойгу.

Как Россия защищает Крым

Минобороны России за несколько лет значительно усилило группировку войск в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Оборону полуострова обеспечивают корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. На полуострове есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

По оценкам военных, в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Сообщалось также, что строящаяся под Севастополем новая радиолокационная станция "Воронеж-М" российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет "видеть" Средиземное море и центральную часть Атлантического океана.

Генеральный конструктор СПРН Сергей Боев сообщил "Интерфаксу" на недавно завершившемся авиасалоне "МАКС-2021", что в Крыму будет построена радиолокационная станция, работающая в метровом диапазоне". "Она усилит возможности РЛС в Армавире, позволит взять под наблюдение Средиземное море, север Африки и центральную Атлантику", - сказал он.

По словам Боева, новая станция (разработчик - АО "Радиотехнический институт им. академика А.Минца) будет контролировать в перечисленных районах пуски ракет, в том числе межконтинентальных.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что создание новой РЛС под Севастополем будет завершено в 2024 году.

"Учитывая актуальность развертывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году", - сказал тогда Суровикин.