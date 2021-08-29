Шойгу отказался считать Украину угрозой для России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ России Сергей Шойгу не считает Украину угрозой для России.

В интервью журналисту Владимиру Соловьёву в авторской программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) глава военного ведомства подчеркнул, что считает украинский народ братским.

"Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Потому что это творение и планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги", - сказал Шойгу.

Он продолжил, что верит и надеется на то, что ситуация когда-то поменяется и "найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую".

Отвечая на вопрос, почему он не выполняет решение украинского суда и не является на слушания, Шойгу сказал: "Виноват, исправлюсь".

На замечание журналиста, что после этого на Украине начнется истерика, Шойгу сказал: "А вы их не показываете, пусть живут спокойно".

Он сказал, что Украина это и личный его вопрос.

"Моя мама вообще с Орловской области, но после того как раскулачили, деваться было некуда, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка. Дедушка ефрейтор третьего Рижского драгунского его величества полка, который там похоронен. Он и умер в день, когда немцы вошли в Луганск, потому что он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: "Это же не ваше, что вы делаете"? Сахар там растаскивали. Эти ушли, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там инфаркт хватил", - рассказал Шойгу.