Зеленский предложил включить в нормандский формат переговоры о Крыме и о газе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предлагает на базе нормандского формата переговоров по Донбассу создать новый формат, который включит также обсуждение вопроса о Крыме и о строительстве "Северного потока 2". Он сообщил об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что в нормандском формате "нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности", и "нормандский формат и его темы" могли бы стать частью новой конструкции.

27 апреля Зеленский предложил расширить нормандский формат, включи в переговоры представителей США, Канады и Великобритании.

Сейчас в нормандский формат входят Украина, Россия, Франция и Германия.

Зеленский выразил уверенность, что после запуска "Северного потока 2" российская сторона сделает все возможное, чтобы контракт о транзите газа через территорию Украины не был продлен, и возникнет угроза для энергетической безопасности Украины и Европы.

"Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал президент.

Он также убежден, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

Против проекта по строительству газопровода "Северный поток 2", по которому газ "Газпрома" будет поступать в Германию, выступают США, Украина и Польша. Правительство Германии настаивает на необходимости этого проекта. Администрация Байдена недавно решила, что новые санкции США против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений Америки и Европы, тем более, что трубопровод почти достроен.

1 июня стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направит в Вашингтон делегацию из высокопоставленных чиновников для обсуждения "Северного потока 2".