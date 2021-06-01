Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия3 : 2БШвеция ШвецияОконченподробнее

Зеленский предложил включить в нормандский формат переговоры о Крыме и о газе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предлагает на базе нормандского формата переговоров по Донбассу создать новый формат, который включит также обсуждение вопроса о Крыме и о строительстве "Северного потока 2". Он сообщил об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что в нормандском формате "нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности", и "нормандский формат и его темы" могли бы стать частью новой конструкции.

27 апреля Зеленский предложил расширить нормандский формат, включи в переговоры представителей США, Канады и Великобритании.

Сейчас в нормандский формат входят Украина, Россия, Франция и Германия.

Зеленский выразил уверенность, что после запуска "Северного потока 2" российская сторона сделает все возможное, чтобы контракт о транзите газа через территорию Украины не был продлен, и возникнет угроза для энергетической безопасности Украины и Европы.

"Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал президент.

Он также убежден, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

Против проекта по строительству газопровода "Северный поток 2", по которому газ "Газпрома" будет поступать в Германию, выступают США, Украина и Польша. Правительство Германии настаивает на необходимости этого проекта. Администрация Байдена недавно решила, что новые санкции США против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений Америки и Европы, тем более, что трубопровод почти достроен.

1 июня стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направит в Вашингтон делегацию из высокопоставленных чиновников для обсуждения "Северного потока 2".

Украина Владимир Зеленский Крым Донбасс Газпром Северный поток-2

Новости по теме

Новости

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 1 июня

Делегация ФРГ отправится в США для обсуждения "Северного потока 2"

Делегация ФРГ отправится в США для обсуждения "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

Турция смягчила антикоронавирусные ограничения

Пандемия коронавируса

Грузия открыла сухопутные границы и ожидает рост турпотока на 40-45%

Грузия открыла сухопутные границы и ожидает рост турпотока на 40-45%
Пандемия коронавируса

ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

Что произошло за день: понедельник, 31 мая

Прага призвала Москву вывести Чехию из списка "недружественных стран"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Совет ЕС ужесточил правила получения шенгенских виз

Совет ЕС ужесточил правила получения шенгенских виз
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');