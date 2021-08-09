Мишустин поручил ведомствам подготовить предложения по страхованию на территориях ЧС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину вместе с МЧС до 1 ноября разработать комплекс мер страхования жизни, здоровья и имущества граждан, живущих на территориях, подверженным частым ЧС, сообщила пресс-служба правительства.

Поручение сформулировано по итогам совещания 27 июля, на котором обсуждались последствия ЧС на Дальнем Востоке. Особое внимание чиновники уделили оказанию помощи жителям регионов Дальнего Востока, пострадавшим от паводков в конце июля.

Сейчас в России действует закон №320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который дает региональным властям право вместе со страховщиками разрабатывать и реализовывать региональные программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилью граждан. Он вступил в силу 4 августа 2019 года, однако пока в стране не разработана и не действует ни одна региональная программа защиты жилья от ЧС.

Как недавно сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, планируется разработка программ возмещения ущерба, причиненного жилью, с использованием механизма добровольного страхования, программа запланирована в 47 субъектах Российской Федерации. В 25 субъектах уже определен орган, ответственный за разработку и реализацию программ, а в 21 регионе созданы рабочие группы.