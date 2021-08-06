S7 прекратила до 11 августа продажу билетов в Мирный из-за пожаров

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 приостановила до 11 августа продажу билетов в город Мирный из-за ограничившего видимость дыма от лесных пожаров в районе аэропорта, сообщила пресс-служба Минтранса Якутии.

В Минтрансе отметили, что в последние дни многие жители Якутии столкнулись с задержками и отменой рейсов из Москвы и Новосибирска, а также по направлению в Мирный и из него.

"Порядка 100 пассажиров, не имеющих возможности вылететь из Мирного, были размещены авиакомпанией в гостиницах. Сейчас там остаются около 20 человек", - говорится в сообщении.

S7 пообещала, что вернет стоимость билетов, купленных с 30 июля, всем, что за этим обратится.

"Если кто-то не сдал авиабилет, авиакомпания гарантирует перевозку в/из Мирного после возобновления полетов", - пообещал через пресс-службу Минтранса представитель компании в Восточном регионе Александр Зюбр.

В пятницу Зюбр и министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев обсудили сложившуюся ситуацию.

В Якутии из-за лесных пожаров введен режим ЧС регионального характера, закрыты несколько участков региональных и федеральных дорог.

S7 - одна из крупнейших российских авиакомпаний, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".