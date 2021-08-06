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Дым от пожаров в Якутии достиг Забайкалья

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Задымление на территории Забайкальского края связано с природными пожарами в Якутии, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Ветреные потоки собирают дым из Якутии и севера Иркутской области, а далее приносят к нам в Забайкальский край", - приводятся в сообщении слова начальника отдела охраны и защиты леса управления государственного надзора и охраны леса регионального Минприроды Сергея Михайлова.

При этом пресс-служба отмечает, что в Забайкалье с 26 июля не было обнаружено ни одного лесного пожара.

В региональном Минприроды рассчитывают, что задымленность ослабнет с выходом циклона.

"С Монголии закручивается циклон, в результате которого будет проходить фронт по территории Забайкалья. На выходных местами ожидаются небольшие осадки, после которых в регионе станет легче дышать", - добавил Михайлов.

Со ссылкой на данные ФБУ "Авиалесоохрана" пресс-служба сообщает, что в Якутии на утро 6 августа было зафиксировано 105 лесных пожаров на площади более 850 тыс. гектаров. Второе место в России по пожарам занимает Иркутская область, где действуют 50 лесных пожаров на площади более 97 тыс. гектаров.

Забайкальский край Якутия

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