Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Ноябрьска на Ямале

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Задымление наблюдается в четверг еще в одном из городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Дымка окутала Ноябрьск, сообщается на официальной станице городской администрации в соцсетях.

По предварительным данным, задымление в городе связано с лесными пожарами в Якутии.

Накануне дым от якутских пожаров дошел до Нового Уренгоя, а также Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО. В Новом Уренгое смог от пожаров наблюдался и в четверг, 4 августа.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Горит около 1,9 млн га леса.