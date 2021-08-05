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Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Ноябрьска на Ямале

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Задымление наблюдается в четверг еще в одном из городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Дымка окутала Ноябрьск, сообщается на официальной станице городской администрации в соцсетях.

По предварительным данным, задымление в городе связано с лесными пожарами в Якутии.

Накануне дым от якутских пожаров дошел до Нового Уренгоя, а также Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО. В Новом Уренгое смог от пожаров наблюдался и в четверг, 4 августа.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Горит около 1,9 млн га леса.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Якутия ЯНАО

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