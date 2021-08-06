Глава ЕАО попросил сократить софинансирование при строительстве дамб в регионе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн попросил президента Владимира Путина дать поручение уменьшить уровень регионального софинансирования при строительстве защитных дамб до 99 на 1%. Он высказал эту просьбу на совещании о паводках и пожарах.

По его словам, в регионе до сих пор не построено четыре гидрозащитных сооружения. При этом по каждому из объектов имеется положительное заключение Госэкспертизы. Заявленный объем финансирования на 2022-2023 годы составляет 3,2 млрд рублей.

"Все документы уже поданы в Росводресурсы. Но существует проблема. Уровень федерального софинансирования определен в размере 90 на 10 процентов. Вы знаете положение с бюджетом Еврейской АО и сами лично несколько раз помогали, чтобы отбалансировать бюджет. Кроме того, по мнению Росводресурсов, не должны финансироваться непрофильные затраты, к которым, как они считают, относится переустройство сетей инженерно-технического обеспечения, пересекающиеся с дамбами, и реконструкция автомобильных дорог, проходящих по дамбам, а также приобретение насосного мобильного оборудования", - объяснил губернатор.

По его словам, при таких условиях региону необходимо изыскать 817 млн рублей или 25% от общей стоимости дамб. На самый крупный проект - защитную дамбу в Ленинском уровень софинансирования составит около 30 процентов.

Кроме того, Гольдштейн попросил включить расходы на содержание гидротехнических сооружений в перечень первоочередных социально значимых.

"Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся - это эксплуатация гидротехнических сооружений, которые мы должны содержать в надлежащем виде. Такие затраты составляют 27,3 млн рублей. Но на протяжении много времени при заявке в Минфин они не считаются приоритетными и социально значимыми и остаются без внимания. Также в связи с тем, что мы тонем постоянно на Дальнем Востоке, прошу рассмотреть возможность и дать поручение о включении таких расходов, как содержание ГТС как первоочередные социально значимые", - сказал глава региона.