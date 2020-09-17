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Паводок в ЕАО, вызванный прорывом дамбы, пошел на спад

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур у села Ленинское в Еврейской автономной области, где 14 сентября прорвало дамбу, начал снижаться, но гидрологическая обстановка остается напряженной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

В ведомстве уточнили, что уровень воды в Амуре у Ленинского утром в четверг составил 968 см, понизившись за сутки на 3 см.

Между тем три населенных пункта - Ленинское, Кукелево и Нижнеленинское - на сегодняшний день остаются отрезанными водой. Там спасатели организовали переправу жителей через перемытые участки и доставку питьевой воды, продуктов, медикаментов.

"В Ленинском районе в зону подтопления попали 12 жилых домов, 90 приусадебных участков, сельскохозяйственный техникум. Эвакуировано 97 человек, 23 - продолжают жить в пунктах временного размещения, остальные у родственников", - сказано в сообщении.

С помощью насосных станций откачано 71 тыс. кубометров воды с территории подтопленных поселений.

В ликвидации последствий паводка также задействованы военные. По данным пресс-службы Восточного военного округа, для укрепления дамбы в Ленинском уложено 90 тыс. мешков с песком, длина защитных ограждений составляет около 3 км.

В общей сложности в ликвидации последствий прорыва дамбы в Ленинском задействовано более тысячи человек.

В ЕАО из-за паводка объявлен режим ЧС регионального масштаба. Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО инициировал проверку после размыва дамбы в селе Ленинское, который произошел 14 сентября.

Гребень паводка из ЕАО смещается в сторону Хабаровского края. Жители Смидовичского района, который граничит с городом Хабаровском, предупреждены об опасности, у прибрежных сел организованы берегоукрепительные работы.

ЕАО Ленинское

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