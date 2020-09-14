В ЕАО введен режим ЧС регионального масштаба из-за прорыва дамбы на Амуре

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за прорыва дамбы на Амуре в селе Ленинское. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы со спасателями эвакуируем людей, помогаем пожилым людям, помогаем им поднять овощи и ценное имущество на крыши. Люди возвращаются с работы и понимают, что вода прибудет еще. Воды в самих домах нет, но она уже на всех дорогах", - сказали в пресс-службе областного ГУ МЧС в 18:00 (11:00 по Москве).

Затоплена дорога из Ленинского в Кукелево, подтоплены 80 приусадебных участков.

Дамбу в Ленинском прорвало в 9:45 (2:24 по Москве). Спасатели, волонтеры и военные, всего около 700 человек, устраняют брешь с помощью железобетонных конструкций, мешков с песком, просто земли. К шести часам вечера, по оценке МЧС, "прогресс есть", но брешь еще остается.

Из-за этого утром из домов на улице Западной эвакуировали 60 человек. Для них открывают временные пункты размещения в селе Бабстово.

В МЧС отмечают, что тело самой дамбы не нарушено, но под ним протекла дренажная труба. Протечку хотят перекрыть железобетонной плитой.

13 сентября у села Ленинское высота уровня Амура поднялась на 80 см, до 930 см. В ближайшие два дня ожидается дальнейшее повышение уровня реки.

Село Ленинское находится в 120 км от Биробиджана.