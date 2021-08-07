Глава AmCham указал на риски для инвесторов в РФ после приговора Калви

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Обвинительный приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви говорит о повышенных рисках для иностранных инвесторов в России, он усложнит привлечение иностранного капитала, заявил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

"Это говорит о том, что в России для инвесторов риски повышенные. Соответственно, этот риск надо будет учитывать при принятии решения об инвестициях, как и все риски. Значит, России будет немного сложнее, немного дороже получать капитал", - сказал Родзянко "Интерфаксу".

Он отметил, что тот факт, что Калви приговорен к условному, а не реальному сроку, можно считать победой с точки зрения логики поведения российских правоохранительных органов, "но если на это смотреть в абсолютном плане - жаль, что такое решение было принято, жаль, что такой спор решался в уголовной, а не гражданской плоскости". "Мы об этом говорили с самого начала, и продолжаем так считать", - подчеркнул глава AmCham.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Калви к пяти годам шести месяцам лишения свободы условно за растрату средств банка "Восточный".

Остальные шестеро фигурантов так называемого "дела Baring Vostok" получили условные сроки от трех с половиной до пяти лет.

Калви назвал приговор оскорбительным и заявил, что считает возмутительным его осуждение за преступление, "которого не было".