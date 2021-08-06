Калви назвал оскорбительным приговор по "делу Baring Vostok"
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Майкл Калви считает несправедливым приговор по "делу Baring Vostok".
"(Быть приговорённым по этому делу) глубоко оскорбительно для меня, как для профессионала в области инвестиций. Я считаю этот приговор глубоко несправедливым", - сказал Калви журналистам в пятницу.
Также он заявил, что считает возмутительным его осуждение за преступление, "которого не было".
"С одной стороны, мы реалистично и прагматично смотрим на сложившуюся практику и статистику вынесения приговоров. На фоне большинства таких дел получение условного срока - это уже почти победа. Но, с другой стороны, быть осужденным за преступление, которого не было - это просто возмутительно", - указал Калви.
Он добавил, что суд не разобрался в его деле и повторил версию обвинения.
"Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей, помимо самого банка "Восточный", - заявил Калви.
По его мнению "судья просто повторила слово в слово текст обвинительного заключения от октября 2020 года, которое слово в слово повторяло текст предварительного обвинения от следствия".
Калви отметил, что изучит приговор, прежде чем принимать дальнейшие шаги.
"Я планирую вместе со своей командой адвокатов внимательно ознакомиться с полным текстом приговора и принять решение о наших дальнейших шагах в течение следующей недели", - сказал он журналистам.
По словам Калви, в суде были представлены буквально сотни доказательств того, что он и его коллеги всегда действовали исключительно в правовой плоскости и в интересах самого банка.
"Отсутствие состава какого-либо преступления подтверждают как материалы дела, так и все допрошенные свидетели, что признал даже прокурор", - отметил бизнесмен.
Компания "Baring Vostok" заявила, что продолжит поддерживать условно осуждённого американского бизнесмена Майкла Калви и других фигурантов дела.
"Наши коллеги невиновны, и само дело и вынесенное судом решение - безосновательны", - добавили в "Baring Vostok".
В компании подчеркнули, что единственная сторона, выигравшая в ходе процесса - это банк "Восточный", что доказано материалами дела и показаниями свидетелей.
Другой фигурант дела "Baring Vostok" француз Филипп Дельпаль заявил "Интерфаксу", что обжалует приговор.
Майкла Калви суд приговорил к пяти годам шести месяцам лишения свободы условно. Дельпаля к четырем годам шести месяцам.
Как установили следствие и суд, фигуранты похитили у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. Никто из них вину не признал.