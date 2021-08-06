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Калви назвал оскорбительным приговор по "делу Baring Vostok"

Калви назвал оскорбительным приговор по "делу Baring Vostok"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Майкл Калви считает несправедливым приговор по "делу Baring Vostok".

"(Быть приговорённым по этому делу) глубоко оскорбительно для меня, как для профессионала в области инвестиций. Я считаю этот приговор глубоко несправедливым", - сказал Калви журналистам в пятницу.

Также он заявил, что считает возмутительным его осуждение за преступление, "которого не было".

"С одной стороны, мы реалистично и прагматично смотрим на сложившуюся практику и статистику вынесения приговоров. На фоне большинства таких дел получение условного срока - это уже почти победа. Но, с другой стороны, быть осужденным за преступление, которого не было - это просто возмутительно", - указал Калви.

Он добавил, что суд не разобрался в его деле и повторил версию обвинения.

"Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей, помимо самого банка "Восточный", - заявил Калви.

По его мнению "судья просто повторила слово в слово текст обвинительного заключения от октября 2020 года, которое слово в слово повторяло текст предварительного обвинения от следствия".

Калви отметил, что изучит приговор, прежде чем принимать дальнейшие шаги.

"Я планирую вместе со своей командой адвокатов внимательно ознакомиться с полным текстом приговора и принять решение о наших дальнейших шагах в течение следующей недели", - сказал он журналистам.

По словам Калви, в суде были представлены буквально сотни доказательств того, что он и его коллеги всегда действовали исключительно в правовой плоскости и в интересах самого банка.

"Отсутствие состава какого-либо преступления подтверждают как материалы дела, так и все допрошенные свидетели, что признал даже прокурор", - отметил бизнесмен.

Компания "Baring Vostok" заявила, что продолжит поддерживать условно осуждённого американского бизнесмена Майкла Калви и других фигурантов дела.

"Наши коллеги невиновны, и само дело и вынесенное судом решение - безосновательны", - добавили в "Baring Vostok".

В компании подчеркнули, что единственная сторона, выигравшая в ходе процесса - это банк "Восточный", что доказано материалами дела и показаниями свидетелей.

Другой фигурант дела "Baring Vostok" француз Филипп Дельпаль заявил "Интерфаксу", что обжалует приговор.

Майкла Калви суд приговорил к пяти годам шести месяцам лишения свободы условно. Дельпаля к четырем годам шести месяцам.

Как установили следствие и суд, фигуранты похитили у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. Никто из них вину не признал.

Майкл Калви Baring Vostok

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