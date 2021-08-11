На приговор по "делу Baring Vostok" подана первая жалоба

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Защита одного из осужденных по так называемому делу Baring Vostok, Александра Цакунова, подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Это первая жалоба на приговор, по которому осужден был, в том числе, основатель Baring Vostok Майкл Калви.

Мещанский суд Москвы 6 августа приговорил семерых фигурантов "дела Baring Vostok" к различным срокам условного лишения свободы. В частности, Калви получил пять с половиной лет лишения свободы условно, Цакунов, экс-директор банка "Восточный" по инвестициям – четыре года.

Фигуранты признаны виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Никто из них не признал вину.