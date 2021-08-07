Огонь лесных пожаров перекинулся на постройки в селе Бяс-Кюель в Якутии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В якутском селе Бяс-Кюель тушат горящие хозяйственные постройки, огонь перекинулся с лесного пожара поблизости населенного пункта, сообщает оперативный штаб республики.

"Из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом", - сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился направить на место пожара вертолет с водосливным устройством.

По данным оперштаба, в пятницу из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села были отселены желающие выехать. В настоящее время принимаются меры по защите жилых домов. Сообщается также, что в субботу в село планирует прибыть Николаев.

По данным оперштаба, с огнем борются более 200 человек, задействовано 15 единиц различной техники. Из поселка Бердигестях на помощь выехала дополнительная техника. В селе проводится эвакуация жителей.

В свою очередь, глава Горного района Никита Андреев обратился к жителям села с просьбой собраться возле местной школы для эвакуации.

"Жителей населенного пункта прошу направиться в сторону школы для последующей эвакуации", - сказал глава района в видеообращении. По словам Андреева, в селе работают восемь пожарных машин, водовозная техника. В тушении огня помогают местные жители.

Пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз" сообщила, что все газовые сети села обесточены в целях обеспечения безопасности. В компании отметили, что с самого начала лесных пожаров в республике компания приняла меры по защите своих газовых объектов. Аварийные бригады с техникой постоянно находятся на местах очагов пожара и борются с огненной стихией.