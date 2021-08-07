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Более 200 домов удалось отстоять от огня в якутском селе Бяс-Кюель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В селе Бяс-Кюель Горного района Якутии пожарные и местные жители продолжают бороться с огнем, который перекинулся с лесного пожара на хозяйственные постройки, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По ее данным, в настоящий момент удалось отстоять от огня 225 жилых домов. Отмечается, что жители поселка заблаговременно были отселены, пострадавших нет.

В то же время работы осложняет шквалистый ветер, в селе нет открытых водоемов. Воду для пожарных автоцистерн подвозят водовозы. В ликвидации пожаров участвуют более 280 человек и 23 единиц техники.

В субботу из-за сильного ветра верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки в селе Бяс-Кюель. В нем проводится эвакуация жителей. Часть людей покинула свои дома еще накануне. По поручению главы Якутии Айсена Николаева в Бяс-Кюель направлен вертолет с водосливным устройством.

Лесные пожары в России

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