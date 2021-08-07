Ограниченная видимость привела к отменам и задержкам авиарейсов в Новом Уренгое

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ограниченная видимость стала причиной отмен, переносов и задержек авиарейсов в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) в субботу, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Отмечается также, что перенесены с 7 на 8 августа два рейса авиакомпании S7 до Новосибирска и Москвы, а также два обратных.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, в настоящее время задержано 14 авиарейсов, причем часть до 8 августа, пять отменено.

В пресс-службе авиагавани "Интерфаксу" уточнили, что утром в Новом Уренгое были туман и дымка.

Ранее сообщалось, что с 3 августа из-за якутских пожаров на Ямале наблюдалось задымление на территории Красноселькупского и Пуровского районов, а также Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска.